Сестра Ольги Бузовой Анна испугала поклонников сообщением о неизвестном заболевании

Блогер Анна Бузова сейчас находится вместе с женихом в Турции. За границу они решили отправиться, чтобы закончить ремонт в квартире, а также немного отдохнуть от работы и шумной Москвы. Однако мини-отпуск обернулся для бизнесвумен серьезными проблемами.

На своей странице в социальной сети младшая сестра поющей телеведущей рассказала, что столкнулась с неизвестным недугом. Чтобы узнать его природу, она даже обратилась к матери, но и она не смогла понять, что происходит с ее дочерью. Симптомы болезни указывают на аллергию, но Анна до сих пор не верит, что ее организм сдал сбой из-за моря и солнца.

«Это будет провал века, если у меня вдруг появилась аллергия на море именно тогда, когда мы купили здесь квартиру, обставили ее и только начали отдыхать», - поделилась с поклонниками Бузова-младшая.

К слову, Анна довольно серьезно относится к своему организму и следит за здоровьем. А после инсульта в 2020 году она и вовсе стала регулярно проверяться у врачей. Теперь при любом недомогании она обращается к специалистам и проходит все необходимые проверки. Мама блогера признавалась, что сильно переживает из-за заболевания дочери, так как они до сих пор не могут узнать, почему оно проявилось в раннем возрасте.