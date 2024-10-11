«У нее лицо — наливное яблочко»: Малышева раскрыла секрет молодости Аниты Цой

Анита Цой в 53 года выглядит моложе своих лет. Певица обычно не раскрывает секреты красоты. Но телеведущая Елена Малышева объяснила, почему артистка хорошо сохранилась.

Малышева побывала в магазине на дегустации закруток Аниты Цой. Певица не только успевает давать концерты, но и любит делать заготовки. Пробуя деликатесы, телеведущая начала рассуждать о том, кто проживет дольше. Она отметила, что у монголоидной расы, к которой относится артистка, крепче иммунитет. Их клетки-защитники живут дольше и работают лучше, чем у представителей европеоидной расы.

63-летняя ведущая программы «Жить здорово!» отметила, что очень любит дом Аниты и ее хлебосольный и гостеприимный характер. Елена обратила внимание на представленные заготовки, в числе которых была капуста Кимчи. Этот продукт Малышева назвала уникальным. В нем содержатся витамины А, С — последний отвечает за здоровье сосудов и кожи.

«У этой женщины прекрасные сосуды и прекрасная кожа. У неё лицо все время — наливное яблочко», — приводит слова Малышевой mk.ru.

Острый продукт Елена любит есть, положив на засушенный в тостере черный хлеб.

Напомним, налоговая заблокировала выпускающей соленья счета Аниты Цой. Компания звезды не предоставила вовремя декларацию.