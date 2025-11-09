«У нее хорошее образование»: Виктория Боня похвасталась, что 13-летняя дочь сделала ей замечание

Блогер Виктория Боня рассказала, что ее высмеяла собственная 13-летния дочь Анджелина из-за привычки разговаривать по громкой связи.

При этом экс-участница шоу «Дом-2» не расстроилась, а похвасталась этим в личном блоге. По мнению Виктории, сделанное ей замечание свидетельствует о хорошем образовании наследницы.

«Я, когда беру телефон, включаю звонок на громкую связь — такая привычка. Анджелишка говорит, что это неприлично, неуважение. И ведь права! У неё хорошее образование, а у мамы такого не было. Даже голосовые, говорит, нельзя слушать на громкой, когда рядом люди», — поделилась Боня.

Виктория призналась, что теперь старается сделать громкость потише, чтобы не нарушать личные границы окружающих.

Ранее проживающая в Монако Виктория Боня рассказала о воспитании Анджелины. Она заверила, что прививает наследнице любовь к старым советским фильмам. Вместе они уже посмотрели «Джентльменов удачи» и все фильмы о приключениях Шурика.