«Анджелина живет в Европе»: Викторию Боню похвалили за метод воспитания 13-летней дочери
© Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
Проживающая в Монако блогер Виктория Боня рассказала о воспитании 13-летней дочери Анджелины. Бывшая участница шоу «Дом-2» заверила, что прививает наследнице любовь к старым советским фильмам.
Вместе они уже посмотрели «Джентльменов удачи» и все фильмы о приключениях Шурика.
«Прививаю Анжелине и говорю, нужно обязательно смотреть советские фильмы!» — поделилась Боня.
По словам Виктории, на очереди ее любимая комедия «Бриллиантовая рука».
Пользователи Сети похвалили Викторию за то, что научила дочь русскому языку и не забывает о своих корнях.
«Современные дети и в России-то не смотрят советское кино, а Анджелина живет в Европе! Браво, Вика», - отметили комментаторы.
Ранее Виктория Боня отреагировала на «разбор» Вероники Степановой ее отношений с дочерью. Телеведущая причислила психолога к людям-паразитам, которые живут за счет славы других.