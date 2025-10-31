«Анджелина живет в Европе»: Викторию Боню похвалили за метод воспитания 13-летней дочери

Проживающая в Монако блогер Виктория Боня рассказала о воспитании 13-летней дочери Анджелины. Бывшая участница шоу «Дом-2» заверила, что прививает наследнице любовь к старым советским фильмам.

Вместе они уже посмотрели «Джентльменов удачи» и все фильмы о приключениях Шурика.

«Прививаю Анжелине и говорю, нужно обязательно смотреть советские фильмы!» — поделилась Боня.

По словам Виктории, на очереди ее любимая комедия «Бриллиантовая рука».

Пользователи Сети похвалили Викторию за то, что научила дочь русскому языку и не забывает о своих корнях.

«Современные дети и в России-то не смотрят советское кино, а Анджелина живет в Европе! Браво, Вика», - отметили комментаторы.

Ранее Виктория Боня отреагировала на «разбор» Вероники Степановой ее отношений с дочерью. Телеведущая причислила психолога к людям-паразитам, которые живут за счет славы других.