«У нее есть своя личная жизнь»: Тарасов ответил на обвинения в том, что не общается с дочерью от первого брака

Футболист Дмитрий Тарасов высказался на тему общения со старшей дочерью от первого брака. Он заявил, что поддерживает связь с Ангелиной, но видится крайне редко, так как у нее есть своя личная жизнь.

Женившись на модели Анастасии Костенко, Тарасов стал уделять все внимание детям, рожденным в третьем браке. Из-за этого у поклонников создалось впечатление, что он забыл о дочери Ангелине. Однако, как заверил Тарасов, это вовсе не так.

По словам футболиста, девочка взрослеет, поэтому они не могут часто встречаться. Но это не значит, что он исчез из жизни дочери.

«Конечно, мы общаемся. Чаще на сообщениях, чем видимся в последнее время, так как дочка взрослеет, и у нее есть своя какая-то личная жизнь. А так, наш дом всегда открыт, мы с Настей ее очень ждем. В любое время, когда захочет, она может прийти к нам в гости. У нас отличные отношения», - рассказал Тарасов.

Напомним, что первой женой Дмитрия была гимнастка Оксана Пономаренко. После развода их дочь Ангелина осталась жить с мамой.

Ранее дочь Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко рассказала, кто главный в их семье.