«Приносит денежку»: старшая дочь Тарасова и Костенко раскрыла, кто главный в семье

Футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко не скрывают подробности семейной жизни. Однако в этот раз о них рассказали не сами звездные родители, а их дети. В кулинарном реалити «Дети рулят» на телеканале «Суббота!» старшая дочь спортсмена Милана призналась, что в семье главный папа.

По словам девочки, она вместе с другими детьми и мамой смотрит матчи с участием отца. Его же она назвала главным в семье. Дмитрий отвечает за финансовое благополучие семьи.

«У нас в семье главный папа, он отвечает за денежку. А мама отдыхает дома и постоянно спит. Ездит на маникюр, смотрит сериалы, мы ей делаем массаж», — рассказала Милана.

При этом дочь Тарасова отметила, что мама и папа любят друг друга и ходят на свидания. Также девочка оказалась очень рада, что родители подарили ей сестренок и братика.

Ранее Тарасов купил дом для Анастасии Костенко за 100 млн рублей. До этого семья жила в коттедже, который спортсмен строил для бывшей жены Ольги Бузовой.