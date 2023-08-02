«У нее есть некоторые замыслы»: близкий друг Пугачевой раскрыл ее планы по возвращению на сцену

Певица Алла Пугачева в ближайшем будущем может вновь вернуться в сферу шоу-бизнеса. Об этом рассказал ее коллега и близкий друг Артемий Троицкий*(Признан иноагентом на территории РФ). Рок-музыкант признался, что Примадонна делилась с ним своими планами вновь ворваться на сцену. Правда, уже не в роли артистки.

Троицкий* заявил, что ожидать возобновления концертной деятельности Аллы Борисовны не стоит. Она отошла от дел еще несколько лет назад и менять своего решения не собирается. Но совсем сидеть на пенсии без дела она не будет. Пока она только строит планы, но вполне вероятно, что поклонники смогут наблюдать Пугачеву в роли продюсера. Однако сейчас даже он не знает, чего стоит ожидать на самом деле.

«Я так понимаю, что если Алла что-то еще и будет делать, то скорее в качестве знамени, продюсера или какого-то символа, но не в качестве практикующей артистки. Она сказала, что у нее есть некоторые замыслы», - рассказал музыкант YouTube-каналу «И грянул грэм».

Напомним, что официально Алла Пугачева завершила карьеру в 2009 году. Именно тогда она организовала свой прощальный тур. А за год до этого вышел ее последний студийный альбом «Приглашение на закат». После этого фанаты не услышали ни одного нового хита Примадонны.

Ранее стало известно, где сейчас находится Алла Борисовна. На данный момент певица отдыхает на своей вилле в Юрмале и старается избегать прессу.