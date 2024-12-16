«У нее есть личная жизнь»: Добровинский рассказал о новом возлюбленном Алсу

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал информацию, что певица Алсу после развода с Яном Абрамовым нашла нового возлюбленного. Мужчина в беседе с Kp.ru признался, что ему «постоянно звонят» люди и сообщают о романе артистки.

Бизнесмен и исполнительница хита «Зимний сон» официально развелись 27 августа 2024 года. Ходили слухи, что у мужчины есть новая избранница. Потом СМИ писали, что и Алсу больше не одинока. Добровинский высказался об этом.

«Я не берусь утверждать, но да — мне звонят и говорят об этом. Люди, близкие к Алсу. Что у нее есть личная жизнь, и есть мужчина. Но мне абсолютно все равно, есть она или нет», – заявил мужчина.

Юрист отметил, что ему неинтересна личная жизнь артистки, даже если он участвует в истории с разделом имущества. Но люди думают, что Александру нужно знать больше подробностей.

«Мне совершенно все равно. У меня есть личная жизнь, у меня нет личной жизни. Выйдет она замуж? Не выйдет она замуж. Беременна она, не беременна», – добавил Александр.

Адвокат не стал называть имя мужчины, с которым якобы встречается звезда. Сама же Алсу опровергала слухи о новых отношениях. Но поклонники отмечают, что она совсем не грустит после развода и активно посещает светские мероприятия. На одном из таких артистку заметили с «округлившимся животом». Но она поспешила оправдаться, что просто плотно поела.

Ранее мы писали о том, что Добровинский рассказала о личной жизни Яна Абрамова. Он назвал его завидным женихом, номер которого просят женщины.