«Главный жених. Дамы просят с ним познакомить»: что известно о жизни Яна Абрамова после развода с Алсу

Весной этого года певица Алсу неожиданно объявила о разрыве с мужем спустя 18 лет брака. Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Яна Абрамова, в своей программе «Завтрак со звездой» раскрыл подробности личной жизни бизнесмена после развода с артисткой.

По словам адвоката, расставшись с Алсу, Ян Абрамов стал завидным холостяком. Александр Добровинский утверждает, что к нему обращаются женщины с просьбой познакомить их с предпринимателем.

«В нашей стране появился главный жених, который только может быть, — это Ян Абрамов. И дня не проходит, чтобы мне не позвонили люди, которых я не видел годами, месяцами. Звонят дамы любого возраста и говорят, в зависимости от наших отношений: „Александр Андреевич, Саша, господин Добровинский, любимый адвокат, познакомьте меня с Яном Абрамовым“. Даже на улице подходят люди и просят познакомить с ним», — заявил юрист.

Александр Добровинский напомнил, что бизнесмен предлагал певице при разводе 2,5 млрд рублей. Адвокат отметил, что многие «невесты» также рассчитывают получить от экс-супруга Алсу крупные суммы при расставании.

«Он предлагал Алсу за развод 2,5 миллиарда рублей. Думают, если они выйдут за него замуж, он им тоже при разводе предложит 2—3 миллиарда», — подчеркнул Александр Добровинский.

Напомним, в конце мая Алсу неожиданно подала на развод с Яном Абрамовым. Пара состояла в браке с 2006 года, у них трое детей: 18-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 8-летний Рафаэль. По слухам, причиной разрыва стали измены бизнесмена, а одной из предполагаемых разлучниц назвали модель Анастасию Решетову. 27 августа стало известно, что супруги официально развелись. По словам юриста, бракоразводный процесс пары продлится «как минимум до мая или до сентября» следующего года.

Ранее сообщалось о том, что Алсу высказалась о разводе с Яном Абрамовым. Певица призналась, что ей «было страшно» решиться на этот шаг.