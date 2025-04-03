«У нее еще будут дети»: Прохор Шаляпин заговорил об отце новорожденной дочери Цымбалюк-Романовской

Певец Прохор Шаляпин прокомментировал рождение дочери у подруги – Виталины Цымбалюк-Романовской. Говоря об отце ребенка, шоумен заявил, что не располагает такой информацией.

«Желаю ей и ребенку крепкого здоровья, очень за нее рад и думаю, что, может, у нее еще будут дети», - высказался Прохор в беседе с Woman.ru.

Исполнитель считает, что «Бог услышал молитвы» Виталины – она давно хотела стать матерью, признался певец. С появлением ребенка у пианистки «снова появился смысл жизни», уверен артист, тем более она потеряла родителей, которые обожали и любили дочь.

С отцом ребенка Прохор не знаком. За личной жизнью Виталины он не следит.

«Ума не приложу. Такой информацией я не располагаю», — поделился Шаляпин.

Ранее Цымбалюк-Романовская заявила, что продала квартиру, в которой жила с актером Арменом Джигарханяном, и переехала в новый ЖК.