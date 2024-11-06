У нее дома стоит его портрет: новый мужчина осыпает Агату Муцениеце подарками за миллионы рублей

Актриса Агата Муцениеце променяла телеведущего Ивана Чуйкова на щедрого бизнесмена, который осыпает ее подарками. Об этом сообщает Kp.ru.

Несмотря на активные съемки и суды с бывшим мужем Павлом Прилучным за сына Тимофея, актриса успевает заниматься личной жизнью. Так, источник отмечает, что у девушки есть богатый ухажер, который дарит ей дорогие подарки. Приятели звезды говорят, что она влюблена, и это взаимно.

«Ее новый избранник молодой и весьма состоятельный. У Агаты, которая раньше ездила на «Мерседесе»-купе и «Порше», появился новенький «Майбах» за 10 млн рублей. Причем ездит она на нем не сама, у нее теперь есть водитель», – рассказали знакомые Муцениеце.

Они добавили, что возлюбленный также подарил актрисе сумку Kelly от люксового бренда Hermes. Ее стоимость превышает три миллиона рублей! Такие сумочки есть у Ксении Собчак и Тины Канделаки.

Отмечается, что Агата скрывает имя ухажера, но испытывает к нему сильные чувства. У нее в доме даже стоит его портрет. Недавно влюбленные отдыхали вместе с Испании, гуляли по улочкам Мадрида и проводили время в ресторанах.

Ранее мы писали о том, что мама Прилучного обратилась к Агате Муцениеце.