«Так делают только больные люди»: мама Прилучного обратилась к Агате Муцениеце

Павел Прилучный и Агата Муцениеце продолжают выяснять, с кем останется жить их сын Тимофей. Пока экс-супруги спорят, по поводу судебного процесса решила высказаться мама актера Любовь Прилучная.

Мама знаменитости написала пост в соцсетях, в котором намекает на свое отношение к судебным разбирательствам.

Она считает, что люди пропитаны «злобой, ненавистью и завистью», и эти чувства у них возникают не от хорошей жизни. Как пояснила Прилучная, счастливый человек не будет распространять нелепые слухи и пытаться кого-то рассорить. Скорее всего, мама Павла намекает на его бывшую жену.

«Так делают только больные люди, и больны они, к сожалению, душой и сердцем!» — эмоционально высказалась она.

Судя по всему, женщина в этой ситуации поддерживает сына.

После недавнего судебного заседания по делу о месте жительства 11-летнего Тимофея суд вынес временное решение в пользу артистки и заявил, что ребенок пока должен жить с мамой. Теперь право опеки над сыном остается за Агатой, но это лишь до вынесения окончательного вердикта. Правда, Павел так и не вернул мальчика домой.

Муцениеце надеется на скорейшее разрешение данного конфликта. Она также боится потерять контакт с детьми из-за экс-супруга, так как уверена, что именно он настраивает Тимофея и Мию против родной матери.

Недавно звезда сериала «Закрытая школа» призналась, что не видела сына с августа.