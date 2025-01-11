«У нее было желание зацепиться за жизнь»: как Евгения Добровольская боролась с болезнью

10 января после продолжительной болезни не стало актрисы Евгении Добровольской, что стало потрясением для ее коллег и поклонников. В разговоре с mk.ru режиссер Марина Брусникина, которая дружила и работала с артисткой, рассказала, как она боролась с онкологическим заболеванием.

Евгения Добровольская не только снималась в кино, и играла в театре. Так, вместе с Мариной Брусникиной актриса работала над постановками «Чайка», «Деревня дураков», «Письмовник». Вспоминая об артистке, режиссер выделила ее самые яркие качества.

«Она пришла в театр очень яркая, самобытная, с бешеным темпераментом. Такой она была всю жизнь. Прекрасно помню ее энергию, ворвавшуюся в нашу жизнь тогда в театре…» — рассказала подруга Евгении Добровольской.

По словам Марины Брусникиной, звезда фильмов «Королева Марго» и «Артистка» отличалась открытостью и честностью, но при этом ей были свойственны бескомпромиссность и максимализм. Режиссер отметила, что, несмотря на тяжелый недуг, Евгения Добровольская продолжала бороться за жизнь.

«У Жени есть невероятное, очень редкое качество — желание зацепиться за жизнь всеми руками и ногами, и она реализовывала его во всем: в количестве детей, романов и ролей», — заявила Марина Брусникина.

Собеседница издания добавила, что во время их последней встречи на юбилее актрисы та «была полна сил и энергии», мужественно борясь с болезнью.

«Женя руководила процессом, просила петь. Переносила свое непростое состояние невероятно мужественно! Приняла свое новое состояние жизни. Радовалась, была полна сил и энергии. Но тяжело было…» — поделилась режиссер.

Напомним, Евгения Добровольская ушла из жизни 10 января в возрасте 60 лет. По данным источников, причиной стала острая сердечная недостаточность, развившаяся на фоне онкологии, с которой актриса боролась последний год.

Ранее сообщалось о том, что актер Иван Охлобыстин высказался об уходе из жизни Евгении Добровольской.