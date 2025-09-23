«У нее было предчувствие, хотела позвонить»: Александра Пахмутова пережила смерть близкого мужчины

Александра Пахмутова тяжело пережила смерть еще одного близкого человека после ухода мужа. В разговоре с Kp.ru директор Фонда Александры Пахмутовой Евгений Малышко рассказал, что композитор предчувствовала кончину друга.

В 2023 году Александра Пахмутова потеряла супруга Николая Добронравова, с которым прожила в браке более 60 лет. Смерть мужа стала для артистки тяжелым ударом, она стала меньше появляться на публике, но не оставила творчество. По словам Евгения Малышко, сейчас композитор чувствует себя хорошо, непрерывно работает и готовится к новым концертам.

«Александра Николаевна никуда не ездит без пианино. Когда у нее хорошее настроение, она всегда садится за рояль. <…> Она постоянно в работе. У нее есть планы. Есть черновики… Единственное, чего ей остро не хватает, — это голоса Николая Николаевича», — поделился собеседник издания.

Однако было и то, что не могло не отразиться на состоянии 95-летней пианистки. В этом году скончался друг ее семьи и супруг Майи Плисецкой Родион Щедрин. Они были настолько близки, что Александра Пахмутова даже предчувствовала его скорый уход.

«Для нее это большая потеря. Они тесно дружили семьями: Щедрин-Плисецкая, Добронравов-Пахмутова. Вместе ездили отдыхать. За несколько дней до ухода Родиона Константиновича она собиралась ему позвонить. У нее было предчувствие… Мы старались подготовить ее к этой печальной новости. Но она все узнала из новостей», — рассказал Евгений Малышко.

Напомним, Николай Добронравов ушел из жизни 16 сентября 2023 года, ему было 94 года. Причиной смерти мужа Александры Пахмутовой стала продолжительная болезнь — известно, что в последнее время поэт уже не мог ходить.

