«Правильно сделали»: племянник Добронравова оценил решение не говорить Пахмутовой о смерти мужа перед сном
Племянник Добронравова назвал правильным решение не говорить Пахмутовой о смерти.
© Lomohov Anatoly/East News
Племянник поэта-песенника Николая Добронравова Илья рассказал о состоянии композитора Александры Пахмутовой после смерти мужа. Также по прошествии времени он оценил решение не говорить ей о смерти супруга перед сном.
На вопрос о состоянии композитора сейчас Илья Добронравов рассказал, что Пахмутова «держится».
«Тетя Аля — очень сильный человек, мужественный. Конечно, она переживает», - сказал он в интервью сайту mk.ru и отметил, что брат Добронравова принимает случившееся близко к сердцу, у него скачет давление.
Племянник Добронравова напомнил, что Пахмутовой не сразу сообщили о смерти мужа.
На вопрос, почему скрывали, он ответил: «Боялись реакции… Когда стало известно, что дядя Коля ушел, стали решать: говорить папе и тете Але перед сном. Решили, что не будем этого делать до утра. И, наверное, правильно сделали».
По словам племянника Добронравова, у поэта-песенника не было предчувствия, что он уходит. Периодически он ощущал слабость, «поэтому иногда накатывало».
С Пахмутовой часто общается певец Лев Лещенко: артист приезжает и поддерживает композитора. Рядом с ней также находится сиделка.
Ранее сообщалось, что Пахмутова отказалась отмечать день рождения в этом году.