«Правильно сделали»: племянник Добронравова оценил решение не говорить Пахмутовой о смерти мужа перед сном

Племянник поэта-песенника Николая Добронравова Илья рассказал о состоянии композитора Александры Пахмутовой после смерти мужа. Также по прошествии времени он оценил решение не говорить ей о смерти супруга перед сном.

На вопрос о состоянии композитора сейчас Илья Добронравов рассказал, что Пахмутова «держится».

«Тетя Аля — очень сильный человек, мужественный. Конечно, она переживает», - сказал он в интервью сайту mk.ru и отметил, что брат Добронравова принимает случившееся близко к сердцу, у него скачет давление.

Племянник Добронравова напомнил, что Пахмутовой не сразу сообщили о смерти мужа.

На вопрос, почему скрывали, он ответил: «Боялись реакции… Когда стало известно, что дядя Коля ушел, стали решать: говорить папе и тете Але перед сном. Решили, что не будем этого делать до утра. И, наверное, правильно сделали».

По словам племянника Добронравова, у поэта-песенника не было предчувствия, что он уходит. Периодически он ощущал слабость, «поэтому иногда накатывало».

С Пахмутовой часто общается певец Лев Лещенко: артист приезжает и поддерживает композитора. Рядом с ней также находится сиделка.

Ранее сообщалось, что Пахмутова отказалась отмечать день рождения в этом году.