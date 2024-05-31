«У нее были супер-улучшения!»: друг Заворотнюк рассказал о ее борьбе с болезнью

Друг Анастасии Заворотнюк рассказал, что у больной раком актрисы были улучшения. Владимир Яременко признался, что женщина никогда не жаловалась и не говорила о болезнях. Об этом он вспомнил в беседе с PROZVEZD.

30 мая 2024 года стало известно о смерти звезды сериала «Моя прекрасная няня», которая пять лет боролась со страшной болезнью – раком мозга. Друг знаменитости поделился моментами, когда все думали, что болезнь отступает.

«Настя – добрейший души человек. Мы с ней познакомились в Киеве, когда она приехала работать ведущей на кулинарную программу. В тот момент Настя уже была суперзвездой. А я был ее помощником по проекту», – поделился мужчина.

Яременко признался, что актриса была невероятно востребована. У нее был очень легкий характер и чувство юмора, за эти качества ее полюбили зрители. У программ с участием Заворотнюк всегда были сумасшедшие рейтинги.

Друг актрисы вспомнил, что после известий о диагнозе Анастасия стойко держалась и не жаловалась на жизнь. Она не привыкла говорить на такие темы. Окружающие люди были убеждены, что она победит недуг.

«Она за все годы нашей дружбы ни разу не показывала, что ей плохо, что у нее что-то болит. Настя никогда не жаловалась, что ей сложно. Она всегда работала, отдавая себя полностью», – объяснил Владимир.

Даже несмотря на тяжелую борьбу с раком, Заворотнюк не опускала руки и была настоящим бойцом. Мужчина отметил, что это приносило свои плоды.

«Временами были супер-улучшения. В те моменты казалось, что самое страшное позади. Видимо, такая судьба. К сожалению, мы находимся на такой планете, где происходят вещи, с которыми мы не властны совладать», – добавил он.

Друг актрисы признался, что всем будет очень не хватать Анастасии.

Ранее мы писали о том, что певица Ольга Орлова тайно посещала в больнице Заворотнюк. Женщина назвала себя «профессором» по части этого диагноза, так как у ее подруги Жанны Фриске была такая же болезнь.