«У нее была паника. Не понимала, чем помочь»: Алла Пугачева не бросила больного раком Валентина Юдашкина

Уехавшая из России Алла Пугачева была очень близка с Валентином Юдашкиным при жизни модельера. В 2023 году певица даже сделала исключение и прилетела на Родину ради похорон друга. Узнав о раке дизайнера, артистка сильно переживала за него и даже была «в панике». Об этом в одном из интервью рассказал сам кутюрье, передает Teleprogramma.pro.

Аллу Пугачеву и Валентина Юдашкина долгие годы связывала крепкая дружба. Модельер создавал для певицы платья и ее знаменитые балахоны. Артистка стала близка и с семьей дизайнера, в частности — с его женой Мариной, которая была частым гостем в доме знаменитости. Когда у кутюрье обнаружили рак, Алла Пугачева восприняла это как личную беду: она была напугана и всячески помогала другу. Певица не пожалела денег, чтобы найти для модельера самых лучших врачей.

«Какой самый ценный поступок она сделала? Наверное, честность в отношениях. И вот этот испуг, когда все произошло: я видел иную Пугачеву. У нее была паника: „C кем угодно, но только не с ним“. Она, обычно уверенная, была растеряна и не понимала, чем помочь. Помогла морально, аккуратно заставляла что-то делать», — делился при жизни Валентин Юдашкин.

У знаменитого кутюрье выявили онкологию в 2016 году. Рак почки стал причиной образования метастазов по всему телу, в том числе в голове, распространившихся в течение года. 2 мая 2023 года Валентин Юдашкин ушел из жизни в возрасте 59 лет. Тогда Алла Пугачева, которая на тот момент уже жила за границей, специально вернулась в Россию, чтобы проститься с другом. Поступок артистки очень тронул вдову дизайнера.

«Ей было сложно летать, она боялась. Было сложно так быстро взять билеты. Их не было. Рейс был полный. Но я была тронута», — призналась Марина Юдашкина.

Ранее сообщалось о том, что Алла Пугачева поддержала вдову Валентина Юдашкина в день его рождения.