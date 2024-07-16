«У нее был взгляд Василиска»: Сергей Бурунов рассказал, что боялся в детстве мать из-за порки ремнем

Мало кто знает, что известный актер Сергей Бурунов — родом из простой семьи. Его мать была медсестрой, а отец — электротехником. Несмотря на это, родительницу звезды сериала «Полицейский на Рублевки» боялся весь район за ее суровый нрав.

На шоу «Вопрос ребром» артиста спросили, состоял ли он в детстве в какой-либо группировке, как герои сериала «Слово пацана», в котором он сыграл отца Вовы и Марата. Бурунов ответил, что, если бы он вступил в банду, мама бы его «задушила».

«С моей мамой особо не забалуешь: школа, после секции и снова домой. Однажды я пришел домой с хулиганистыми пацанами. В тот момент она шла на меня с ремнем. Причем у нее был взгляд Василиска, от которого лучше бы превратиться в камень», — рассказал 47-летний артист.

Родительница выпорола Сергея ремнем на улице при всех его друзьях, а после еще и дома. На следующий день даже хулиганы соболезновали Бурунову: они очень боялись его маму.

Также актер рассказал, что в детстве занимался на каратэ, но он не применял физическую силу, чтобы обороняться от мамы и во всем слушался родительницу.

Ранее актер рассказал, что не видит смысла в продолжении сериала «Слово пацана». Подробнее читайте здесь.