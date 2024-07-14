Актер Сергей Бурунов заявил, что не видит смысла в продолжении «Слова пацана». Об этом сообщает NEWS.ru.

Актер Сергей Бурунов сыграл в сериале «Слово пацана» отца двух главных героев — Вовы Адидаса и Марата. Актер не раз хвалил картину режиссера Жоры Крыжовникова, однако он считает, что сериал не стоит продолжать.

«Честно, не хотел бы, поскольку история „Слова пацана“ затрагивает конкретный исторический факт, посвященный казанскому феномену, и определенный отрезок времени с 1986 по 1989 год. Дальше уже „Бригада“. Поэтому не вижу смысла [в продолжении, — прим. ред.]», — заявил актер.

Он также рассказал, что вопрос о втором сезоне сериала стоит переадресовать режиссеру и продюсерам.

Напомним, сериал «Слово пацана» снят на основе книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970 - 2010-х». Главные роли в нем сыграли актеры Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Елизавета Базыкина и другие.

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