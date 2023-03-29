У Насти Каменских обнаружили опухоль: певица отменяет концерты и готовится к операции

35-летняя Настя Каменских неожиданно для фанатов начала массово отменять концерты. Уже сейчас было перенесено пять ближайших выступлений. Причем причина для такого поступка у певицы довольно серьезная. Оказалось, что она серьезно больна и готовится к операции.

Фониатр Ольга Николаенко раскрыла диагноз артистки. Врачи обнаружили у нее новообразование. К счастью, доброкачественное. Однако из-за болезни Настя рискует навсегда потерять голос, если немедленно не займется лечением. У Каменских подострый ларингит, киста левой голосовой связки и несмыкание голосовых связок.

Медики назначили исполнительнице операцию. После нее ей придется восстанавливаться, но зато это поможет ей быстро поправиться и вновь выйти на сцену. Отметим, что для певицы крайне важно выступать перед своими поклонниками вживую, именно поэтому она предпочла перенести концерты, а не танцевать на публике под фонограмму.

«Если пройдет курс лечения, то восстановится функциональность как самих голосовых связок, так и работа всего голосового аппарата. По нашим прогнозам, Настя сможет петь вживую уже через несколько недель», - рассказал специалист.

Напомним, что Настя Каменских вместе с мужем Потапом уже больше года проживают в Испании. После ряда скандальных высказываний они потеряли часть российской аудитории. Однако и за границей их не особо поддержали, обвинив в том, что они решили переждать в комфортных условиях, пока вооруженный конфликт закончится.

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