«Приземлилась лбом в камень»: Безрукова получила серьезную травму и сутки пролежала без сознания

57-летнюю Ирину Безрукову уже не раз подозревали в пластических операциях. По мнению злопыхателей, не может актриса в своем возрасте выглядеть так хорошо и свежо без инъекций и различных подтяжек. Она же никогда не скрывала, что идеальной себя не считает. Так, у нее есть серьезная асимметрия в лице, на которую ей многие указывают. С этим несовершенством ей приходится жить уже много лет.

Экс-супруга Сергея Безрукова призналась, что часто слышит, как многие связывают ее глаза разного размера с последствиями неудачной пластики. Однако это не так. На самом деле еще в детстве Ирина получила серьезную травму головы, после которой у нее и осталось это наглядное напоминание о произошедшем.

Во время летних каникул, которые юная будущая артистка проводила у бабушки, она залезла на сеновал и неудачно с него спрыгнула. «Как-то раз я подумала, что если спрыгну с него, то полечу, как птичка. Но план не сработал, и я приземлилась прямо лбом в лежавший на земле камень», – рассказала Безрукова.

Примерно сутки она лежала без сознания. Врачи диагностировали ей сотрясение мозга, а лицо ее немного деформировалось – один глаз остался большим и круглым, а другой узким и маленьким. Сейчас актрису уже это не смущает, и она полностью принимает свою внешность. Менять что-то Ирина даже не собирается. Да и в принципе она не является сторонницей радикальных мер. Максимум, что она делает – это косметологические процедуры для поддержания красоты и молодости кожи.

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