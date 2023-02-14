«У нас все прекрасно»: Наташа Королева честно ответила о возвращении к Игорю Николаеву

Певица Наташа Королева ответила на сообщения о расставании с мужем Сергеем Глушко. Ранее балерина Анастасия Волочкова заявила, что 49-летняя артистка «уже не с ним».

«У нас все прекрасно: тишь да гладь — Божья благодать. Я поняла одну вещь: чем больше говорят, тем у нас лучше», - честно ответила Королева.

В 2023 году семье Тарзана и Королевой исполнится 20 лет. Певица заявила, что на слухи о расставании «даже не обращает внимание».

При этом недавно певицу спрашивали, что произошло и рассталась ли она с мужем. Королева переспросила, кто об этом сказал.

«Оказалось, Настя Волочкова. «А-а-а, Настя! Ей можно, пусть рассказывает», - отреагировала звезда.

Ранее психолог предсказал воссоединение Королевой и Николаева. Говорилось, что певица продолжает любить первого мужа.