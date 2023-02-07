Наташа Королева возвращается к Игорю Николаеву спустя 20 лет

Певица Наташа Королева и композитор Игорь Николаев могут воссоединиться спустя 20 лет после расставания. Об этом заявил психолог Рамиль Гарифуллин.

Ссылаясь на статистику, Гарифуллин отметил, что через какое-то время подобные пары снова обретают взаимность. Специалист уверен, что Королева продолжает любить бывшего мужа и надеется на его возвращение.

С уходом к Юлии Проскуряковой первая жена перестала быть для Николаева ценностью, чего не скажешь о Королевой. Для нее «он был первым мужчиной, причем он был звездой, демиургом, учителем».

Напомним, Королева и Николаев познакомились в 1989 году, в 1992-м поженились. Супруги были вместе до 2001 года. От Николаева певица не родила детей. Ее единственный ребенок появился в союзе со стриптизером Сергеем Глушко.

Ранее сообщалось, что певица Ольга Зарубина возвращается к бывшему мужу Александру Малинину.