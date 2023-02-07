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20:04, 07 февраля 2023
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Наташа Королева возвращается к Игорю Николаеву спустя 20 лет

Психолог предсказал воссоединение Наташи Королевой и Игоря Николаева.

Наташа Королева возвращается к Игорю Николаеву спустя 20 лет

Фото: Lomohov Anatoly/East News

Певица Наташа Королева и композитор Игорь Николаев могут воссоединиться спустя 20 лет после расставания. Об этом заявил психолог Рамиль Гарифуллин.

Ссылаясь на статистику, Гарифуллин отметил, что через какое-то время подобные пары снова обретают взаимность. Специалист уверен, что Королева продолжает любить бывшего мужа и надеется на его возвращение.

С уходом к Юлии Проскуряковой первая жена перестала быть для Николаева ценностью, чего не скажешь о Королевой. Для нее «он был первым мужчиной, причем он был звездой, демиургом, учителем».

Напомним, Королева и Николаев познакомились в 1989 году, в 1992-м поженились. Супруги были вместе до 2001 года. От Николаева певица не родила детей. Ее единственный ребенок появился в союзе со стриптизером Сергеем Глушко.

Ранее сообщалось, что певица Ольга Зарубина возвращается к бывшему мужу Александру Малинину.

Источник фото:Lomohov AnatolyEast News
Источник:Дни.ру
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#Наташа Королева
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#мужчина и женщина
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#семья
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