«У нас все прекрасно»: Башаров прокомментировал сообщения о беременности невесты

Телеведущий и актер Марат Башаров прокомментировал слухи о беременности невесты Аси Борисовой. Звезда в беседе с Super.ru не стал подтверждать или опровергать информацию, но призвал «меньше читать желтую прессу».

Знаменитость высказался на тему «интересного положения» 38-летней избранницы после сюжета передачи «Ты не поверишь!». Тогда журналисты засняли женщину с округлыми формами и отметили, что ее «тянет на соленое».

Башаров в беседе с журналистами заявил: «У нас все прекрасно». И посоветовал не читать «желтую прессу».

«И много будете знать, скоро состаритесь. Там и пластика не поможет! Мы с экстрасенсами можем помочь. Живите, процветайте, отдыхайте! У вас очень непростая и тяжелая «работа»», — пояснил актер.

Напомним, что звезда был дважды в браке. В 2014 году он официально узаконил отношения с актрисой Екатериной Архаровой, но через год развелся с ней. В 2017 году он женился на Елизавете Шевырковой, но расстался через два года.

Отмечается, что в декабре 2023 года Марат сделал предложение руки и сердца Асе Борисовой. В интервью звезда говорил, что хочет сыграть свадьбу в 2025 году.

Ранее сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала, почему женщины влюбляются в Башарова после скандалов с изменами и рукоприкладством.