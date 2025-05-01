«У нас все по плану»: Орбакайте ответила на запрет въезда в Латвию

Певица Кристина Орбакайте вышла на связь после новостей о запрете въезда в Латвию. Она прогулялась по Нью-Йорку вместе с мужем и дочерью и заявила, что у нее «все по плану».

В конце апреля власти Латвии приняли решение запретить Кристине приезжать в страну. Причиной стали опасения служб безопасности. Кристина никак не прокомментировала это, но недавно в Сети появилось видео с ее прогулки с семьей. На кадрах артистка выглядела счастливой, улыбалась и тем самым давала понять, что не собирается унывать из-за последних новостей.

«Привет! Как дела, ребят? У нас все по плану», - заявила Орбакайте.

Напомним, что в Россию Кристина не возвращается уже долгое время. Поклонники предполагают, что она окончательно перебралась в США, где живут ее муж с дочерью. За границей певица зарабатывает, организуя небольшие концерты. Однако полные залы ей собирать не удается. Из-за проблем с карьерой Орбакайте даже обратилась к отчиму Максиму Галкину*(признан иноагентом на территории РФ) и выступила вместе с ним для украинцев. После этого ее попросили проверить на иностранное финансирование.

Ранее Яна Поплавская отреагировала на новости о запрете въезда в Латвию для Кристины Орбакайте.