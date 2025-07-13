«У нас все до 70 — молодежь»: Сергей Соседов усомнился в популярности Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой

Сергей Соседов честно высказался о возросшей популярности Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой среди молодежи. В беседе с Ura.ru музыкальный критик назвал эту информацию надуманной или очередным «вбросом».

«Лично я не знаю, есть ли у Татьяны Булановой успех у молодежи. Может, это и надумано — так, очередной вброс. Да и непонятно, кто молодежь: у нас сейчас все до 70 — молодежь. Да и с Надеждой Кадышевой ничего не понятно. Во всяком случае мне», — заявил Сергей Соседов.

Примечательно, что гастрольный график артисток служит опровержением слов журналиста — они обе сейчас действительно востребованы у публики. Так, 12 июля появилась информация, что Татьяна Буланова стала «новой любимицей» у российской молодежи. А весной этого года сообщалось, что Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой. Ее песня «Веночек» обрела новую волну популярности, а ее концерты теперь массово посещают подростки и студенты.

Ранее журналистка Ксения Собчак раскритиковала Надежду Кадышеву и заявила, что она снова стала популярной благодаря интернет-мемам: «Полиэтиленовая матрешка в турецком платке на жостовском подносе».