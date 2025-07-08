«Полиэтиленовая матрешка в турецком платке»: Собчак обрушилась с критикой на Надежду Кадышеву

В последнее время народная артистка Надежда Кадышева обрела новую волну популярности — звезда собрала полный стадион молодежи и подняла ценник на частные выступления. Телеведущая Ксения Собчак объяснила, как исполнительнице удалось вернуть былую известность.

Собчак уверена: Кадышева снова стала популярной благодаря интернет-мемам.

«Надежда Кадышева, пора уже это сказать, — это не русское, а такое искаженное, псевдорусское, — сказала жена Константина Богомолова в своем новом выпуске новостей. — Полиэтиленовая матрешка в турецком платке на жостовском подносе, нарисованном нейросетью».

По словам телеведущей, всему положило начало выступление певицы в прошлом году на VK Fest — тогда у звезды появились «первые задатки хайпа», считает Ксения. Но она затерялась на фоне других артистов. Собчак добавила, что на главной сцене Петербурга Кадышева «засияла», поскольку там выступали не самые известные исполнители, а слушали ее «не самые трезвые подростки».

Ранее певец Антон Зацепин ответил критикам Надежды Кадышевой фразой «пусть завидуют молча». Артист уверен: интерес юной публики к артистке неподдельный: «Молодежь не заставишь танцевать под то, что их не цепляет».