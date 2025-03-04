«У нас в стране гастролей нет, но люди помогают»: Шевчук собрал 41,5 млн рублей на выпуск альбомов на виниле

Группа «ДДТ» собрала более 41,5 млн рублей на выпуск альбомов на виниле. Солист коллектива Юрий Шевчук поблагодарил поклонников и отметил: им помогают, несмотря на отсутствие концертов в стране.

«Конечно, мы очень благодарны, и это большая ответственность», - признался Шевчук.

По его словам, группа пишет новые песни на студии. Шевчук выразил надежду, что люди не разочаруются.

«У нас в стране гастролей нет, но люди помогают, это здорово», - произнес он и отметил, что группа тоже «кому-то» помогает.

«ДДТ» собирается выпустить на виниле несколько альбомов, включая «Это все», «Черный пес Петербург» и другие. Тираж каждого будет ограничен и составит от 1000 до 1500 экземпляров. Точно неизвестно, где состоится выпуск пластинок.

В 2021 и 2022 годах «ДДТ» выпускали альбомы на заводе виниловых пластинок «Ультра Продакшн». Директор предприятия Андрей Белоногов сказал НСН, что коллектив мог бы переиздать в России не шесть пластинок, а 50 тем же тиражом.

Ранее Шевчук заявлял, что все его песни посвящены России. Артист задавался вопросом, «про что еще петь»?