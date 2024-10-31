Natan изменил жене в шоу «Звезды в джунглях» не только с Лерчек: с кем еще у рэпера была интрижка

Журналистка Алена Жигалова раскрыла имя еще одной участницы шоу «Звезды в джунглях», с которой изменял жене рэпер Natan. В Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН!» она опубликовала видео, на котором артист целовался с Бьянкой.

Уже несколько недель в Сети активно обсуждают скандал, произошедший на проекте телеканала ТНТ. Выяснилось, что женатый исполнитель закрутил роман с блогершей Лерчек. Уже после завершения съемок Валерия Чекалина призналась, что пожалела об этой интрижке, так как узнала не только о супруге Natan, но и о еще одном его любовном интересе.

По словам Жигаловой, которая тоже была в шоу, Natan уединялся с Бьянкой, которая пришла на место Клавы Коки.

«Я не могла ему противостоять», - поделилась певица в видео, которое слили в Сеть.

Напомним, что Лерчек рассказывала — она узнала об интрижке Natan с другой участницей случайно. Она заметила, что поведение рэпера изменилось, а потом выяснила, что он провел ночь с одной из девушек на проекте. Предположительно, это была именно Бьянка.

Ранее рэпер Natan обратился к хейтерам из-за скандала с изменой жене.