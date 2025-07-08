«У нас уже почти футбольная команда»: актер Артем Ткаченко готовится стать отцом в четвертый раз

Актер Артем Ткаченко скоро станет отцом в четвертый раз. Своими чувствами по этому поводу он поделился с журналом ОК!

43-летний артист признался, что и не мечтал стать многодетным папой. У актера и его супруги Екатерины Стеблиной уже есть два сына, Степан и Теон. Последний родился в прошлом году. Плюс, у Артема есть наследник от предыдущего брака с актрисой Евгенией Храповицкой Тихон, которому сейчас 12 лет.

Впрочем, Ткаченко рад снова стать отцом и уже с нетерпением ждет появления на свет нового члена семьи, кстати, тоже мальчика. При этом, по словам актера, он до сих пор в полной мере не осознает, что уже являюсь родителем трех детей.

«У нас уже почти футбольная команда. Я называю ее “Братство Ткачей”. Конечно, я не думал о таких перспективах. Но жизнь тем и прекрасна, что невозможно ее предугадать, предсказать, спланировать. Придется только наслаждаться», — сказал артист.

Ранее мы писали о том, что дети актера Артема Ткаченко хотят пойти по его стопам. Однако звездный отец в глубине души против этого, так как считает профессию артиста нестабильной.