Артем Ткаченко надеется, что сыновья не станут актерами: «Очень нестабильная профессия»

Актер Артем Ткаченко признался, что все его дети хотят пойти по его стопам. Однако звездный отец в глубине души против этого, так как считает профессию артиста нестабильной. Об этом он сообщил в интервью порталу «Страсти».

Артем воспитывает троих детей – сына Тихона от Евгении Храповицкой и сыновьей Степана и Тео от Екатерины Стеблиной. Причем имя младшего ребенка актер не подтверждал. Со всеми наследниками у Ткаченко хорошие отношения. Он старается проводить много времени со всеми мальчиками.

«Ну, естественно, я часто вижусь со всеми своими детьми, с которыми живу и с которыми не живу. Потому что даже с теми, с которыми не живу, я все равно, так или иначе, живу. Тихон много времени проводит в нашей семье, он общается со своими братьями. И Тихон вообще прекрасный, уже взрослый 12-летний мальчик, вдумчивый, ранимый, тонкий, красивый и внешне, и внутренне. Он моя гордость», - поделился Ткаченко.

Актер рассказал, что все сыновья хотят попасть в киноиндустрию. Он не пытается препятствовать, но считает, что это не самый лучший выбор.

«Конечно, они все хотят пойти по моим стопам. В глубине души я надеюсь, что, может быть, они передумают, потому что кому-то везет в этой профессии, а кому-то, может даже более талантливому, не везет. Это очень нестабильная профессия. Поэтому в глубине души мне не хотелось бы, чтобы дети стали актерами, но все равно выбор будет за ними», - заявил Артем.

К слову, совсем скоро актер станет отцом в четвертый раз. В конце мая он вышел в свет с беременной женой, но не стал комментировать новости о пополнении.

Интервью с Артемом Ткаченко о спектакле «Голова Джармуша», карьере в кино и театре читайте на сайте «Страсти».