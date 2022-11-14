«У нас уже есть эмбрион»: супруга Доминика Джокера решила забеременеть через ЭКО

Певец Доминик Джокер и Екатерина Бреславская поженились еще в 2019 году, но детей у пары не было. Супруги признались, что много раз пробовали зачать ребенка, но естественным путем ничего не получилось, поэтому они решили обратиться к методу ЭКО.

В эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ жена исполнителя рассказала, что решила долго не испытывать судьбу и сразу обратиться к вспомогательным репродуктивным технологиям. Сейчас Екатерина активно готовится к процедуре и проходит курс гормонотерапии. По словам Бреславской, она не особо переживает, так как точно знает, что ЭКО поможет избежать патологий плода.

«Моя мать работает в перинатальном центре неонатологом. Это, можно сказать, педиатр, который принимает ребенка вместе с акушером. Первые две недели он его ведет. Сейчас рождается много детей с патологиями и отклонениями», — сказала супруга Доминика Джокера.

Екатерина призналась, что ЭКО – вынужденная мера, так как у них с мужем долго не получалось зачать ребенка, поэтому им посоветовали хорошего врача. Специалист считает, что после проведения процедуры паре удастся в дальнейшем забеременеть естественным путем. «У нас уже есть эмбрион. Как говорит нам доктор, возможно, после ЭКО что-то произойдет в организме, гормональный фон изменится и все получится», - поделилась женщина.

К слову, Доминик Джокер готов к скорому появлению на свет ребенка, так как певец уже является отцом двоих детей от первого брака. Его не пугают и трудности, связанные с беременностью и родами. По словам музыканта, он уже успел столкнуться с перепадами настроения жены из-за гормонотерапии.