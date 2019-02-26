38-летний Доминик Джокер и 27-летняя Катя Кокорина поженились и показали фото и видео со свадьбы

В 2014 году Доминик (настоящее имя артиста — Александр Бреславский, — прим. ред.) ради новой возлюбленной ушел от экс-супруги Альбины и двух сыновей, Мартина и Маркуса, сейчас им 12 и 9 лет соответственно.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram