38-летний Доминик Джокер и 27-летняя Катя Кокорина поженились и показали фото и видео со свадьбы

В минувший вторник, 26 февраля, 38-летний экс-«фабрикант» Доминик Джокер и его 27-летняя «подопечная» в шоу «Битва хоров» Катя Кокорина стали мужем и женой. «Спасибо большое ЛУЧШЕМУ ТОП-СТИЛИСТУ Москвы за превосходный макияж и прическу для моей Катюши», — написал артист в своем блоге под фотографией в свадебной атрибутике.
В «сториз» артисты поблагодарили агентства и бренды, которые устроили для них праздник, а также показали песню, которую они посвятили друг другу.
В 2014 году Доминик (настоящее имя артиста — Александр Бреславский, — прим. ред.) ради новой возлюбленной ушел от экс-супруги Альбины и двух сыновей, Мартина и Маркуса, сейчас им 12 и 9 лет соответственно.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram