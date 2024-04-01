«У нас уже был скандал»: Алена Яковлева пообещала подать в суд, если отца нарисуют при помощи нейросети

Дочь актера Юрия Яковлева Алена заявила, что семья категорически против дипфейков отца. По словам народной артистки, такой скандал имел место.

Комментарий Алены Яковлевой приводит издание «Абзац».

«У нас уже был скандал, когда Юрия Васильевича отрисовали при помощи нейросети. Если такое будет, мы будем просто подавать в суд», - сказала она и добавила, что «вся семья категорически против».

Артистка отметила, что наследники знаменитостей имеют различное мнение по поводу дипфейков и решают этот вопрос самостоятельно. Яковлева спокойно относится к противоположной точке зрения.

Ранее стало известно, что облик актера Юрия Никулина восстановили для фильма «Манюня: Приключения в Москве». На это дали согласие родственники умершего.

При этом актриса Светлана Немоляева осудила такое решение. Она считает, что трогать «знаковых актеров» советского времени не нужно, а новые технологии следует использовать на чем-то менее знаменательном.