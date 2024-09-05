«У нас тоже были непростые моменты»: Ани Лорак рассказала о трудностях в воспитании дочери-подростка

Певица Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) воспитывает 13-летнюю дочь Софию, которая родилась в браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Супруги развелись после 10 лет брака, и артистка теперь самостоятельно справляется с подростковым этапом наследницы. Исполнительница хита «А дальше…» признается: в их отношениях с Софией порой возникают трудности.

Лорак отмечает, что с подростком не всегда бывает просто. Но родителям важно найти подход к ребенку.

«Подростковый возраст — это всегда сложный период, и у нас тоже были непростые моменты», — цитирует артистку Леди Mail.ru.

Сейчас звезда видит, как София взрослеет, становится более осознанной и принимает верные решения. Лорак очень нравится, что у ее дочери доброе сердце, и она учится быть самостоятельной.

В конце 2022 года Лорак познакомилась на Ибице с инструктором по йоге Исааком Виджраку. Знаменитость признавалась, что мужчина помог ей прийти в себя, назвав его своим «учителем» и «вдохновителем». 14 февраля 2023 года артистка раскрыла, что состоит в отношениях, а впервые пара появилась на публике вместе в январе 2024 года на ЖАРА FEST в Дубае.

Ранее Лорак прокомментировала сообщения о том, будто тайно вышла замуж за инструктора по йоге – Исаака Виджраку. Певица дала понять, что ее рано поздравлять с новым статусом. «Пока нет», - сообщила артистка.