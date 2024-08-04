«Пока нет»: Ани Лорак ответила на слухи о тайной свадьбе с возлюбленным

Недавно в СМИ появились слухи о том, что певица Ани Лорак тайно вышла замуж за своего возлюбленного, инструктора по йоге Исаака Виджраку. В беседе с StarHit артистка прокомментировала сообщения о своей свадьбе.

Недавно Ани Лорак вместе с избранником и дочерью посетила DREAM FEST 2024 в Баку. Певица и инструктор по йоге не отходили друг от друга и держались за руки. Как утверждают источники, именно на фестивале исполнительница хита «Зажигай сердце» намекнула на перемены в личной жизни, назвав своего возлюбленного мужем, после чего появились слухи о тайной свадьбе знаменитости.

Ани Лорак ответила на вопрос StarHit о том, правда ли она тайно вышла замуж.

«Пока нет», — заявила артистка, тем самым дав понять, что поздравлять с новым статусом ее пока рано.

Ани Лорак и Исаак Виджраку познакомились на Ибице, куда певица отправилась восстанавливаться после развода. Знаменитость признавалась, что инструктор по йоге помог ей прийти в себя, назвав его своим «учителем» и «вдохновителем». 14 февраля 2023 года Ани Лорак раскрыла, что состоит в отношениях, а впервые пара появилась на публике вместе в январе 2024 года на ЖАРА FEST в Дубае.

Напомним, с 2009 по 2019 год Ани Лорак состояла в браке с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. У экс-супругов есть 13-летняя дочь София.

Ранее сообщалось о том, что Ани Лорак и Исаак Виджраку публично признались друг другу в любви.