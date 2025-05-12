«У нас такое тревожное время»: Илья Резник не смог сдержать слез на пресс-конференции

Илья Резник – автор пронзительной песни «Дети войны», повествующей о мальчиках и девочках, прошедших через военное время. Когда композицию включили на пресс-конференции в Москве, поэт не смог сдержать слез.

Резник – ребенок блокадного Ленинграда, и он не понаслышке знает о войне. Поэтому поэт расплакался, услышав написанную им композицию на пресс-конференции.

Народный артист с самого начала поддерживает СВО. Он признался, что постоянно следит за новостями с фронта. В этом году Резник пришел с супругой Ириной на парад в Москве – шествие произвело на него большое впечатление.

«Хотя все равно грустно, что у нас такое тревожное время. Хочется в мире пожить, поработать, чтобы не погибали отцы маленьких воспитанников наших театров», - пояснил он в разговоре с mk.ru.

Резник рассказал, что у одной из воспитанниц погиб отец, и мама попросила жену поэта Ирину провести с ней психологическую беседу, чтобы подготовить девочку к трагической новости.

В этом году автор хитов Аллы Пугачевой также подготовил подарок для российских бойцов и передал им двадцать тысяч книг-молитвенников.

Ранее Илья Резник заявил, что не хочет слушать военные песни Примадонны и не следит за ее нынешним творчеством.