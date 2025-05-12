«Алла выбрала свою дорогу»: Илья Резник отказался слушать военные песни Пугачевой
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Поэт Илья Резник заявил, что не хочет слушать военные песни артистки Аллы Пугачевой. Он написал множество хитов для Примадонны, но за нынешним творчеством исполнительницы не следит.
Резник поделился отношением к песням Пугачевой на пресс-конференции в Москве. Высказывания поэта приводит сайт mk.ru.
«Я даже не хочу слушать, не хочу обсуждать. Алла выбрала свою дорогу. Жизнь короткая, не будем осуждать и обсуждать», - сказал поэт.
Он отметил, что когда-то «такое счастье было» работать с певицей и композитором Раймондом Паулсом. То, что было дальше – «это вторично», отметил Резник.
О последующем творчестве Пугачевой поэт сказал: «Я стараюсь уже не слушать».
После отъезда певицы из России Резник перестал общаться с артисткой. Это связано с их разными позициями – поэт всегда поддерживал бойцов СВО.
В конце апреля Пугачева выпустила третью песню о войне под названием «Верьте или не верьте». Композиция посвящена отцу и его друзьям-фронтовикам. Одну из военных песен – «Мама» - артистка написала сама.