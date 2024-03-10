«У нас снова важное событие!»: Мария Кожевникова рассказала о дорогом подарке

Актриса Мария Кожевникова в последнее время занята разными приятными хлопотами. В прошлом году звезда сериала «Универ» стала мамой в четвертый раз. Теперь же актриса поделилась с подписчиками радостной новостью — она сделала дорогой подарок маме. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Мария Кожевникова рассказала, что подарила маме квартиру.

«У нас снова важное событие! Нет, друзья! Меня не наградили медалью за четвертого сына и не дали землю, мы пока еще не крестили сына, и я не беременна, дайте выдохнуть. Я купила маме квартиру. Классную, просторную, ту, что она сама выбрала!» — поделилась актриса.

По словам Марии Кожевниковой, они уже начали делать ремонт в новой квартире. Знаменитость призналась, что они с мамой шли к этому событию 10 лет.

Ранее мы писали о том, что Мария Кожевникова рассказала, что решила купить маме квартиру. Раньше она жила в доме с дочерью и ее семьей, но после рождения четвертого ребенка в семье было принято решение найти ей отдельное жилье.