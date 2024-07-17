«Боялась быть собой»: Нюша высказалась о комплексах, которые она поборола после развода

Популярная российская певица Нюша (настоящее имя Анна Шурочкина) высказалась о своих комплексах, с которыми ей удалось справиться после развода с Игорем Сивовым. Ее слова приводит Super.

Как призналась исполнительница, некоторое время назад ее главными комплексами были перфекционизм и излишняя дотошность.

«Я не смогу их все перечислить, но один из них — некая дотошность, перфекционизм, стремление к идеалу. Помимо этого, раньше у меня много в чем присутствовал комплекс сказать что-то не так, был страх рассуждать на определенные темы и вообще говорить. Я боялась показаться необразованной, глупенькой, какой-то не такой. Я боялась быть собой и полноценно проявляться такой, какая я есть на самом деле», — отметила звезда.

Певица уточнила, что по-прежнему чересчур придирчива, однако теперь видит в этом качестве положительную сторону – стремление к идеалу.

Напомним, Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова в 2017 году. В ноябре 2018 года артистка подарила избраннику дочь Серафиму-Симбу. В декабре 2021 года Нюша стала мамой во второй раз — у нее родился сын Саффрон.

В мае текущего года исполнительница объявила о разводе с супругом после семи лет брака. В интервью певица призналась, что они с Сивовым уже давно не вместе и лишь спустя время смогли сообщить об этом публично. Она подчеркнула, что ей и бывшему мужу удалось сохранить хорошие отношения.

Ранее мы писали, что Нюша и Игорь Сивов не могут решить, с кем останутся дети после развода.