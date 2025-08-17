«У нас продвигаются не патриоты, а звездная пыль»: Яна Поплавская раскритиковала российскую культуру

Актриса Яна Поплавская раскритиковала звезд отечественного шоу-бизнеса и культуру в стране. В своем Telegram-канале артистка возмутилась, что в России продвигают недостойных артистов и поставила в пример певца SHAMAN.

15 августа Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, выступил перед Ким Чен Ыном в Пхеньяне по случаю 80-летия освобождения Корейского полуострова от японского господства. Председатель КНДР и все присутствующие зрители высоко оценили номер певца. Яна Поплавская отметила: в руководстве РФ четко осознают, кого из звезд можно представлять партнерам.

Однако вместе с тем звезда фильма «Про Красную Шапочку» возмутилась, что на российской сцене все чаще можно увидеть артистов, порочащих честь государства недостойным поведением и пропагандирующих употребление запрещенных веществ.

«Наше руководство очень хорошо понимает, кого можно везти к иностранным партнерам, а кого нельзя. Не Инстасамку, не Киркорова и не Лолиту. Не каких-то доморощенных рэперов. А достойного, профессионального музыканта, патриота и адепта традиционных ценностей. Но почему же у нас дома продвигаются в основном не такие артисты, а вот эта звездная пыль?» - высказалась Яна Поплавская.

Актриса обратила внимание на то, что, если в КНДР такую «культуру» сочли бы неприемлемой, то в РФ подобное не пресекается, и призвала исправить ситуацию.

«В КНДР это бы не приняли, все это прекрасно понимают. Но что в России такую «культуру» надо выжигать каленым железом, понять не хотят», - заявила артистка.

Ранее балерина Анастасия Волочкова возмутилась вседозволенностью звезд российского шоу-бизнеса: «У меня есть уважение к моему зрителю».