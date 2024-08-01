Анастасия Волочкова выразила недовольство вседозволенностью артистов шоу-бизнеса

Российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что артисты шоу-бизнеса чувствуют вседозволенность и выступают под фонограмму, вследствие чего позволяют себе появляться на сцене в нетрезвом виде. Ее слова приводит Teleprogramma.pro.

Танцовщица считает, что подобное поведение недопустимо. Звезда подчеркнула, что никогда не позволит себе выйти к зрителям на спектакль в пьяном виде.

«Выйти с микрофоном можно и в пьяном виде, и в трезвом, и в любом. А вот станцевать на пуантах в пьяном виде невозможно. У меня есть уважение к моему зрителю, и оно было и будет всегда», — поделилась Волочкова.

При этом балерина уточнила, что не собирается осуждать таких артистов, поскольку это «их путь».

«Они в каком виде хотят петь в свои микрофоны под фонограмму, в таком виде пусть и находятся», — подытожила она.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова продала 22 квартиры из-за долга бывшего супруга.