«У нас предателей не любят, но ее примут»: почему Алла Пугачева до сих пор не признана иноагентом

Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил, почему Минюст РФ отказывается признавать Аллу Пугачеву иностранным агентом. В беседе с «Общественной службой новостей» политический деятель отметил, что эмигрировавшая певица имеет хорошие связи и влияние на высокопоставленных лиц.

«Пугачева себя всегда хорошо чувствовала в разных кабинетах чиновников и власть имущих. И я не удивлен, что ее не включили в иноагенты. С одной стороны, Минюст якобы ничего не нашел в ее высказываниях и действиях, с другой — складывается впечатление, что она замолвила за себя слово через кого-то», — заявил Виталий Милонов.

Политик также не исключил, что исполнительница хита «Миллион алых роз» вернется в Россию и возобновит активность в стране. По мнению Виталия Милонова, соотечественники простят и примут Аллу Пугачеву благодаря своей «доброте». «Слушайте, у нас предателей, конечно, не любят. Но русские люди отличаются своей добротой. Полагаю, что ее примут. Хотя я бы этого не делал», — подчеркнул депутат.

Что касается Ивана Урганта, также избежавшего статуса иноагента, то Виталий Милонов отметил: он не слышал от телеведущего ни одного негативного слова в адрес РФ. Политический деятель заявил: «Ургант и вовсе может снова вернуться на экраны. Меня это тоже не удивит».

Напомним, 29 мая в Министерстве юстиции РФ объявили, что не нашли оснований для включения эмигрировавшей в Израиль Аллы Пугачевой и пропавшего с российских экранов Ивана Урганта в реестр иноагентов.

Ранее певица Вика Цыганова возмутилась отказом в признании Аллы Пугачевой и Ивана Урганта иноагентами: «Какой Минюст, такая и эстрада».