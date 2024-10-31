«Собирала свой мир обратно»: Нюша рассказала о борьбе с депрессией

Российская певица Нюша рассказала, что в течение года боролась с депрессией. Об этом она заявила в рамках интервью для VK Видео со стилистом Алеко.

Как призналась исполнительница, справиться с кризисом в личной жизни ей помогли психотерапия и медитации.

«Переживала депрессию. Все эти факторы очень сильно раскачали мой мир, и на протяжении года я его собирала обратно», — поделилась звезда.

В августе 2017 года Нюша вышла замуж за предпринимателя Игоря Сивова. У супругов родилась дочь Серафима-Симба в 2018-м. В 2021 году исполнительница подарила бизнесмену сына, которого назвали Саффроном. 7 мая Нюша объявила о разрыве с Сивовым. При этом артистка уточнила, что между ними остались прекрасные отношения и взаимопонимание.

Летом 2024 года певица официально развелась с Сивовым. Позднее звезде приписывали романы с певцом Егором Кридом, рэпером Рахимом и известным ресторатором. Тем не менее ни один из этих слухов артистка не подтвердила.

Ранее Нюша высказалась о разводе с Игорем Сивовым.