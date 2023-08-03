«У нас пополнение»: жена Александра Малинина сообщила поклонникам важные новости

Супруга музыканта Александра Малинина Эмма сообщила, что подготовка к свадьбе ее дочери идет полным ходом. Сейчас вся семья артиста находится на традиционном отдыхе, однако даже во время отпуска Устинья продолжает продумывать некоторые детали предстоящего события.

Уже много лет, по признанию Малининой, они выбираются все вместе с Италию. Но этот год стал особенным, так как в этот раз с ними поехал жених наследницы, а также его родные. «В этом году у нас пополнение. Ребята приятно взволнованы, готовятся к свадьбе. Я очень радуюсь, что мы можем подольше побыть вместе, обсудить все детали. Интересно с ними общаться, помогать советом», - поделилась в личном блоге Эмма.

Напомним, что Устинья приняла предложение руки и сердца от британца Зака. С ним девушка была знакома уже несколько лет, поэтому ни для кого не стало сюрпризом, что возлюбленные захотели зарегистрировать свой союз. При этом о самом молодом человеке известно не так много. Так, нет никакой информации о его месте работы, но не секрет, что он крайне обеспечен. Например, он может легко себе позволить баловать невесту. На 8 марта Устинья и вовсе хваталась подарком за 1,6 миллионов рублей.

Ранее сын Александра Малинина рассказал о непростых отношениях со звездным отцом.