«У нас отличные новости»: 49-летняя Алла Довлатова сообщила о скором пополнении в семье

Известная радиоведущая Алла Довлатова рассказала в своем блоге, что скоро станет бабушкой, поэтому в настоящее время активно выбирает роддом вместе со старшей дочерью. Артистка не стала скрывать, что рассматривает дорогостоящее медучреждение в Одинцовском районе Подмосковья.

«У нас отличные новости! Присматриваем место для родов. Угадайте, кто из двух девушек на фото беременная? Я или моя Даша?» — подписала Довлатова фотографию, на которой запечатлена рядом с дочерью и врачом.

Для поездки в роддом радиоведущая выбрала костюм бирюзового цвета и укороченный черный топ. Дочь Довлатовой выбрала более скромный наряд темно-синего оттенка, полностью закрывающий живот.

Недавно Довлатова откровенно рассказала, что дочь Дарья официально пока не замужем, но возлюбленный уже сделал предложение. Она отказалась раскрыть личность будущего зятя по просьбе дочери.

Ранее Алла Довлатова призналась, что ее мужу нельзя появляться на публике по контракту. Вот уже 17 лет знаменитость замужем за полковником полиции.