«У нас очень тесные отношения»: женатый солист группы «Непара» Шоуа ответил на слухи об измене

Женатый солист группы «Непара» Александр Шоуа ответил на слухи об измене. Не так давно мужчину сняли в ресторане с незнакомой девушкой, они мило общались и выглядели словно пара. Певец прокомментировал домыслы, которые появились в СМИ.

Исполнитель рассказал, что находится в прекрасных отношениях с супругой, а девушка на фото – его коллега. Вокруг него много девушек, в том числе солистка Дарья Храмова, они проводят много времени вместе и очень сблизились. Но говорят, что их связывают лишь рабочие отношения.

«Александр может стукнуть кулаком по столу и сделать так, чтобы музыка была невероятной», — рассказала девушка.

При этом жена Шоуа не ревнует его к другим девушкам. А сам он в беседе с Пятым каналом отвечает, что на тех самых снимках вместе с ним девушка, которая работает у него в компании.

«Во-первых, это девушка моего брата. Во-вторых, у нас очень тесные отношения», – признался музыкант.

По словам Александра, в ресторане они встретились по рабочим вопросам. И были не только вдвоем.

«В этот момент моя жена сидела напротив. Но сделали фото, специально его урезали. И типа Александр, смотрите, воркует с какой-то девушкой. Кстати, очень, весьма симпатичная, безусловно. Но тем не менее», — объяснил певец.

Шоуа добавил, что ему кроме жены никто не нужен. Тем более что у них появился сын, который только укрепил чувства между супругами.