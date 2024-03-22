«Страх одиночества и финансовая зависимость»: что происходит с браком Нюши

В последнее время внимание публики приковано к личной жизни Нюши. В начале 2024 года подписчики заметили, что певица сняла обручальное кольцо и перестала выкладывать фото с мужем. Более того, в Сети появились кадры, на которых мужчина, похожий на Игоря Сивова, целуется с незнакомкой. Все это спровоцировало слухи о разладе в звездной паре. Однако недавно Нюша объявила о возвращении к мужу в Дубай. Почему артистка простила некорректное поведение Игоря? Об этом сайту «Страсти» рассказала психолог Екатерина Корендясева.

Нюша никак не комментировала скандальные фото в Сети и не подтверждала факт измены. Если Игорь действительно увлекся незнакомкой, но певица простила ему интрижку, то это могло произойти по двум причинам — психологической и социокультурной.

«Женщины могут терпеть измены по ряду причин, включая страх одиночества, финансовую зависимость или надежду на изменения в будущем. Нюша могла дать шанс Игорю, считая, что они способны преодолеть проблемы и стать счастливее», — высказалась эксперт.

В долголетних отношениях у партнеров часто формируется глубокая эмоциональная связь и привязанность. Нюша и Игорь, возможно, имеют общие цели, интересы, воспоминания, которые не позволили певице выйти из отношений.

Желание сохранить семью. Для многих людей семья и брак считаются важными ценностями, и они готовы простить измену, чтобы сохранить единство и стабильность в семейной жизни. Возможно, для Нюши важны были примирение и прощение, что могло послужить основой для возвращения к мужу после измены.

«В любом случае, причины, по которым Нюша простила Игоря и вернулась к нему после вероятной измены, остаются внутренними и индивидуальными. Важно помнить, что процесс принятия решения в таких ситуациях часто является сложным и полным эмоциональных и психологических аспектов», — резюмировала психолог.