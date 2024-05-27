«У нас очень интересные отношения»: Волочкова заговорила о свадьбе после кольца от возлюбленного за 20 млн

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о романтических отношениях с неизвестным мужчиной и назвала их «интересными». На вопрос о свадьбе она заявила, что торжество будет «изысканным».

Волочкова посетила юбилей музыканта Андрея Алексина в Москве. Она была с кольцом за 20 млн рублей, которое ей подарили.

Журналисты поинтересовались, неужели балерина скоро выйдет замуж. На это она ответила: «У меня романтические отношения уже давно: я люблю, чтобы они были продолжительного характера».

Волочкова призналась, что любит избранника – балерине хорошо с ним «в жизни, в моменте». «У нас очень интересные отношения», - поделилась танцовщица, не раскрывая подробностей.

Дорогое кольцо – не единственный подарок, к таким Волочкова привыкла. По ее замечанию, в женихи ей «записывают» каждого, кто даже просто постоял рядом. Волочкова пообещала журналистам, что они первыми узнают о свадьбе.

«Она будет не менее изысканной, чем была до этого», - высказалась балерина о будущем торжестве. Ее слова приводит сайт mk.ru.

Ранее танцовщица высказалась о рождении еще одного ребенка у бывшего мужа Игоря Вдовина.