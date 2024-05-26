«Его жизнь меня не интересует»: Анастасия Волочкова впервые высказалась о пополнении в семье бывшего мужа

8 мая в СМИ появилась информация о пополнении в семье экс-супруга заслуженной артистки России Анастасии Волочковой, бизнесмена Игоря Вдовина. Однако бывшая прима Большого театра не стала поздравлять бывшего мужа и его новую избранницу с радостным событием. В беседе с The Voice на ковровой дорожке музыкальной премии телеканала RU.TV балерина объяснила свое решение.

«Не поздравила с рождением ребенка, потому что у меня своя жизнь, и его жизнь меня абсолютно и никак не интересует», — заявила Анастасия Волочкова.

Напомним, недавно телеведущая Елена Николаева сообщила в личном блоге, что родила второго сына от бывшего мужа балерины Игоря Вдовина, и поделилась первыми снимками из палаты вместе с новорожденным и супругом.

Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин расстались больше 15 лет назад, но им так и не удалось наладить отношения. Более того, артистка неоднократно обвиняла бизнесмена в том, что он настраивает их 18-летнюю дочь Ариадну против нее.

Несмотря на то, что сейчас экс-супруги стараются не поддерживать связь, балерина вспомнила их пышную свадьбу, которая состоялась 7 июля 2007 года. Торжество состоялось в Екатерининском Дворец в Санкт-Петербурге.

«У меня была самая изысканная свадьба из всех, которые когда-либо существовали. На торжестве были все виды транспорта, которые ездят, плавают, передвигаются», — отметила артистка.

По словам знаменитости, она мечтает снова выйти замуж. Анастасия Волочкова подчеркнула, что у нее нет цели превзойти по масштабам первое торжество, но «это будет другая свадьба». Балерина призналась, что ей тяжело встретить мужчину, который соответствовал бы ей и совпал с ней «по всем лучшим качествам», однако она не теряет надежды найти свою любовь.

Ранее сообщалось о том, что Анастасия Волочкова раскрыла, кто стал ее главной любовью в жизни.